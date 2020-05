Haiti, presidente della Federcalcio accusato di stupro: la FIFA lo sospende per 90 giorni

In una nota ufficiale, la FIFA ha deciso di sospendere temporaneamente il presidente della Federcalcio di Haiti, Yves Jean-Bart, che è stato accusato di abusi sessuali nei confronti di giovani calciatrici : “In conformità con gli articoli 84 e 85 del Codice Etico della FIFA, la camera investigativa del Comitato etico vieta provvisoriamente al signor Yves Jean-Bart, presidente della Federazione calcistica haitiana (FHF), di svolgere qualsiasi attività legata al calcio, sia a livello nazionale che internazionale, per un periodo di 90 giorni. Questa sanzione è stata imposta in relazione alle indagini in corso riguardanti il ​​signor Jean-Bart. Jean-Bart è stato informato della decisione e la sanzione provvisoria entra in vigore immediatamente".

Le accuse contro Jean-Bart riguardano stupri e altre aggressioni sessuali avvenuti nel centro di addestramento nazionale negli ultimi cinque anni. A far luce sulla vicenda è stato The Guardian, che ha raccolto le testimonianze delle vittime e dei loro parenti. Almeno due minori sarebbero rimaste incinte e costrette ad abortire sotto minaccia.