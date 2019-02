Hall of Fame con Totti e Allegri, cerimonia a Firenze a maggio

Tra gli 11 nuovi 'campioni' anche Brera, Antognoni e J.Zanetti

(ANSA) - ROMA, 19 FEB - Francesco Totti, Massimiliano Allegri, Giancarlo Antognoni e Gianni Brera: e ancora Antonio Matarrese, Javier Zanetti, Nicola Rizzoli, la ct delle azzurre Milena Bertolini, Igor Trocchia, Amedeo Amadei e Gipo Viani (alla memoria). La Hall of fame azzurra del calcio italiano si arricchisce di altri undici grandi personaggi del pallone italiano, una formazione di protagonisti di varie epoche. Due le novità dell'8/a edizione del premio, istituito nel 2011 dalla Figc e dalla Fondazione del Museo del calcio, per celebrare giocatori, allenatori, arbitri e dirigenti che hanno lasciato il segno in questo sport: un premio al fair play dedicato a Davide Astori, che è andato a Trocchia, e un riconoscimento speciale assegnato a Brera. La cerimonia di premiazione si terrà a maggio a Firenze e i vincitori doneranno un cimelio simbolico della loro carriera al Museo del Calcio.