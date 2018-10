Niente Hall of Fame scozzese per Paul Gascoigne. La Scottish FA ha infatti respinto la richiesta del comitato indipendente della Hall of Fame, che aveva proposto l'ingresso nel pantheon calcistico scozzese (oggettivamente non il più ricco al mondo) del centrocampista della Lazio, inglese ma con trascorsi importanti ai Glasgow Rangers. Via Twitter, Gazza ha detto la sua: "Ho giocato parte del calcio migliore della mia carriera con i Ragners e ho amato il supporto dei tifosi. Non ho bisogno di essere nella Hall of Fame per essere considerato uno dei migliori, sento l'amore della gente e so che sono stato il migliore. Vi amo tutti, Gazza".