Hamsik, presenza numero 108 con la Slovacchia: record, gol e sconfitta

“Sembrava che avesse preso l’avventura all’Entella con grande entusiasmo. Mi dispiace, davvero. Ma se non se la sente è giusto che smetta, perché senza stimoli è meglio togliersi di mezzo e fare posto”. Così a TuttoMercatoWeb l’ex direttore sportivo del Bari, Carlo Regalia, a proposito...

Il Messaggero, Giorgetti sul calcio: "È l'anno zero"

Libero in prima pagina: "Sky si divora Mediaset Premium"

Il Messaggero, tackle di Bonucci: "L'Italia è sotto zero"

Milan, La Gazzetta dello Sport in taglio basso: "Sempre più Suso"

Il Gazzettino: "Svolta a Venezia. Via Vecchi, in panchina arriva Zenga"

Lazio, Corriere di Roma in taglio alto: "Milinkovic in panca"

Lazio, Il Messaggero: "Sergej, show per Mourinho"

Napoli, Corriere del Mezzogiorno in apertura: "Fortino San Paolo"

Corriere dello Sport titola: "Roma in fila per Piatek"

La Gazzetta dello Sport in taglio alto: "Ecco il calcio che verrà"

Ciociaria Oggi: "Il Frosinone in amichevole con la Viterbese"

Corriere dello Sport sul mercato: "C'è Paredes per il Milan"

Marek Hamsik ha tagliato un traguardo importante con la nazionale slovacca. Il centrocampista, collezionando la presenza numero 108 con la Slovacchia, è diventato il numero uno della speciale classifica che riguarda le apparizioni in nazionali. Staccato Miroslav Kahran, fermo a quota 107. Marek ha festeggiato il record con un gol, ma è comunque uscito sconfitto dalla Repubblica Ceca.

