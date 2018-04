Hellas, Cerci: "E' evidente che siamo con un piede dall'altra parte"

Risultato finale: Genoa-Hellas 3-1

Alessio Cerci, attaccante del Verona, ha parlato cosi nel post partita a Sky Sport: "Meglio non guardare la classifica, è evidente che siamo con un piede dall'altra parte. Non riusciamo a far gol, rimane una buona prestazione. Dispiace per mister e compagni, oggi abbiamo dato tutto ma non è bastato. Per lo spirito di sacrificio messo in campo e per il calcio espresso meritavamo. Oggi giocavano esclusivamente per i tre punti, è un'annata andata male".