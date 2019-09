© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Nella giornata di ieri la Lega Serie A ha reso noti anticipi e posticipi fino alla 16esima giornata e oggi l'Hellas Verona ha spiegato ai suoi tifosi il perché di così poche partite la domenica alle 15. Questo il comunicato:

"A beneficio dei nostri tifosi e di chi segue l'Hellas Verona con passione, spieghiamo volentieri il motivo per il quale da qui sino al 15 dicembre giocheremo solo due volte di domenica pomeriggio, segnatamente alle ore 15:

- come ogni anno nella compilazione dei calendari deve essere gestita la contemporaneità interna di Verona e Chievo, che per la stagione in corso si configura - in totale - in 4 giornate di campionato;

- ulteriore limitazione sono le richieste del Comune di Verona, che ha presentato alle società (Hellas e Chievo) ampia documentazione di eventi, manifestazioni fieristiche e mercato in corrispondenza dei quali non si possono disputare gare al Bentegodi;

- aggiungiamo infine che solo 3 gare su 10 di ogni giornata sono programmate la domenica alle 15".