Hellas, Di Carmine: "Mostrerò il mio valore, bello sfidare la Fiorentina"

Samuel Di Carmine (30) si prepara a giocare in Serie A con la maglia dell'Hellas Verona. Attraverso il microfono di Sky Sport, l'attaccante ha dichiarato: "Sono contento, finalmente potrò giocare nella massima divisione. Cercherò di mostrare mio valore. Immagino un campionato difficilissimo, gli stimoli però sono tanti. Mi allenerò ogni giorno al massimo per essere al 100%, conquistare la salvezza non sarà facile ma possiamo farcela. Mercato? Il direttore qualcosa farà, ma siamo già un bel gruppo".

Per Di Carmine, intanto, sarà bello sfidare i top club. "La Juventus, con Cristiano Ronaldo, è il top. Ma sarà bello anche giocare contro l'Inter, il Milan e la mia Fiorentina".

Per l'attaccante classe '88, nato proprio a Firenze, sono finora due le presenze collezionate in carriera in Serie A: era la stagione 2006-07, la punta - vestendo proprio la maglia viola - giocò appena 1' contro il Torino nel 2006 e 21' contro l'Udinese nel 2007.