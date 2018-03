Hellas e Chievo, al vaglio il nuovo stadio: il modello è White Hart Lane

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Nuovo stadio al vaglio, scrive L'Arena, per Hellas Verona e Chievo Verona. Il modello sarebbe quello del nuovo White Hart Lane del Tottenham, cioè l’avveniristico stadio che sostituirà quello, costruito nel 1899 e demolito l’anno scorso, su cui gioca il Tottenham Hotspurs, in Premier League. Così, per valutare e conoscere varie soluzioni, è partita da Verona per Londra una spedizione composta dall’assessore allo sport Filippo Rando e da rappresentanti dell’Hellas e del Chievo.