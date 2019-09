© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Ko in amichevole per l'Hellas Verona di Ivan Juric contro l'Olumpija Ljubljana. Gli scaligeri cadono 1-2 contro gli sloveni: apre la gara però il polacco Stepinski, neo arrivato alla corte del club di Setti. Poi il pari di Savic e il gol vittoria per l'Olimpija di Boakye.