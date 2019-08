© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Esordio in Serie A per Marash Kumbulla, centrale difensivo italo-albanese dell'Hellas Verona. Esordio che il giocatore classe 2000 ha voluto immortalare con un post sul proprio account Instagram: "Un sogno che diventa realtà - si legge -, un'emozione incredibile. Esordio in Serie A, felicissimo della prestazione e della squadra in una gara difficile, orgoglioso di fare parte di questo gruppo. Avanti su questa strada".