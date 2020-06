Hellas, Margiotta e i giovani: "Jocic straordinario. Su Udogie nulla da dire, è un predestinato"

Massimo Margiotta, Responsabile del Settore Giovanile dell'Hellas Verona, è stato protagonista della nuova puntata di "A tu per tu", in diretta sul profilo Instagram del club gialloblù, soffermandosi anche sui possibili giovani da agggregare in prima squadra: "Quanti ragazzi della Primavera giocheranno in Prima Squadra in questa fase? Intanto spero che i ragazzi giochino perché si sono ritagliati un piccolo spazio con la Prima Squadra, e non a causa di infortuni. I nostri ragazzi si stanno allenando per farsi trovare pronti, e per sfruttare eventuali possibilità. Ma in questo momento l'importante è che tutta la Prima Squadra rimanga a disposizione di Juric. I ragazzi stanno facendo sacrifici, e spero che possano attirare l'attenzione di Juric".

Jocic è un ragazzo sul quale il Verona ha investito molto.

"È un ragazzo straordinario. Arrivava dalla Stella Rossa, che è tutto un altro ambiente, e inizialmente ha sofferto un po'. Questa sosta mi è dispiaciuta molto, perché stava prendendo i ritmi del calcio italiano. Sono convinto che sia un ragazzo importante, perché oltre ad avere delle qualità ha anche dei valori".

Udogie è un predestinato?

"Non c'è nulla da dire: assolutamente sì. Ha delle potenzialità di cui forse nemmeno lui si rende conto. Ha tutto: fisico, tecnica, corsa. Ha tutto per diventare un giocatore veramente forte. Gli auguro il meglio, e mi auguro che capisca presto questa cosa. Spero che possa esprimere tutto il suo potenziale al più presto".

Passiamo a Lucas: Juric lo vuole spesso con sé a Peschiera, ma non ha ancora esordito.

"È stato il primo innesto nella mia gestione. Ha qualità tecniche importanti. Il consiglio che gli posso dare è di lavorare sempre al massimo: quando un giocatore delle sue qualità si impegna riesce a guadagnarsi le sue attenzioni".

