Non solo i cori razzisti nei confronti di Kessié: secondo quanto riferito da Sky, nel corso di Hellas Verona-Milan, i tifosi scaligeri si sarebbero segnalati anche per dei cori contro i napoletani. Insulti indirizzati, in questo caso, nei confronti di Gianluigi Donnarumma, portiere dei rossoneri nativo di Castellammare di Stabia.