Hellas, niente giorno libero per Dawidowicz e Bocchetti: scelta volontaria dei due giocatori

Niente giorno libero per Pawel Dawidowicz e Salvatore Bocchetti in casa Hellas Verona. Come riportato dal club, con una foto dei due in campo sul proprio profilo Twitter, i giocatori si sono allenati anche mentre il resto della squadra ha avuto un turno di riposo. Scelta volontaria da parte loro: l'obiettivo è accelerare il più possibile il processo di riatletizzazione, avendo entrambi una struttura fisica importante.