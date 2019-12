© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Allo Sporting Center ‘Paradiso’ di Peschiera sono proseguiti oggi, domenica 22 dicembre, gli allenamenti pre-natalizi della squadra di mister Ivan Juric con una doppia seduta. In quella mattutina, palestra ed esercitazioni tecnico-tattiche. In quella pomeridiana, dopo il riscaldamento, partita a campo intero. Domani, lunedì 23 dicembre, è in programma alle ore 10.30 una nuova seduta, aperta al pubblico. Lo riporta il sito ufficiale dell'Hellas Verona.