Hellas, oggi la ripresa dopo il pari con la SPAL. Domani a porte aperte

Sono ripresi gli allenamenti dell'Hellas Verona al Centro Sportivo 'Paradiso' di Peschiera, dopo l'amichevole di Trento contro la SPAL di domenica (0-0). I calciatori che sono rimasti in campo per più di 60 minuti hanno svolto un lavoro di recupero in palestra, mentre gli altri, dopo il riscaldamento, hanno proseguito la seduta con esercitazioni sui possessi, partita e lavoro aerobico. Domani l'allenamento sarà a porte aperte, con la squadra che scenderà in campo alle ore 18. Lo riporta il sito ufficiale dei gialloblù.