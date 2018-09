Hellas, Pazzini: "Siamo forti, dobbiamo far bene in tutte le partite"

Risultato finale: Verona-Carpi 4-1

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Giampaolo Pazzini ha parlato cosi nel post partita di Verona-Carpi ai microfoni di Dazn: "Giornata perfetta, sono davvero contento e ci tenevo a far bene. Sono molto contento di questa giornata, bellissima. Io sono contentissimo di essere qua, un bellissimo rapporto con la città e la gente, spero di riuscire a farmi trovare pronto per dare una mano a questa squadra. Voglio dare una grande mano a tutti. Abbiamo veramente una buona squadra, siamo una squadra forte che deve cercare di far bene in tutte le partite, abbiamo bisogno di tutti".