Hellas, Pecchia: "Perdere Kean per tre mesi non è stato semplice"

Risultato finale: Genoa-Verona 3-1

Fabio Pecchia, allenatore dell'Hellas, ha parlato cosi nel post partita a Sky Sport: "Sicuramente siamo vivi, chiaro che il percorso è complicato ma oggi fino alla fine abbiamo avuto la volontà di portare a casa il risultato. Squadra demotivata? Bisogna pensare alla prossima gara, si fa fatica ad avere entusiasmo ma ci vuole energia, voglia e professionalità per affrontare la prossima gara. Il nostro capocannoniere è Kean che ha fatto quattro gol su azione, sono pochi, aveva dimostrato di poterci aiutare e perderlo per tre mesi non è semplice. Abbiamo fatto risultato anche senza Kean, alla lunga l'abbiamo pagata. Oggi avremo meritato un risultato positivo, mi fa piacere che gli attaccanti si trovino lì davanti, se si continua su questa strada prima o poi il gol si trova. Gol di Koulibaly? Credo che incida molto poco quello che è successo ieri sulla nostra classifica".