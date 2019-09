Hellas, seduta in vista del Cagliari. Di Carmine regolarmente in gruppo

Fonte: hellasverona.it

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Sono proseguiti oggi gli allenamenti dei gialloblù presso lo Sporting Center 'Paradiso' di Peschiera in preparazione al match di domenica a Cagliari. Agli ordini di mister Ivan Juric e del suo staff, la squadra - dopo l’iniziale riscaldamento - ha svolto una parte tecnica, per poi proseguire la seduta con una fase dedicata al possesso palla e ad alcune esercitazioni finalizzate ai tiri in porta. Al termine dell'allenamento i gialloblù hanno concluso con una parte aerobica. Samuel Di Carmine si è allenato regolarmente col gruppo. Per l’attaccante gialloblù l’unico segno rimasto dello scontro di gioco di martedì contro l’Udinese è un cerotto in testa a protezione dei quattro punti di sutura.