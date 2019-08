© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Contro il Bologna è arrivata la prima presenza in Serie A di Gennaro Tutino, attaccante scuola Napoli oggi in prestito all'Hellas. Il giocatore ha raccontato le proprie emozioni attraverso il proprio account Twitter: "Ieri è stato un giorno importante per me. La prima in Serie A, un emozione fortissima. Abbiamo dimostrato di essere un grande gruppo nonostante le difficoltà della partita, lottando da squadra vera fino all’ultimo minuto!"