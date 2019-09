© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Non è durata neanche mezz'ora la partita di Samuel Di Carmine in Hellas-Udinese, ancora 0-0. L'attaccante, partito da titolare nell'undici degli scaligeri, si è fatto male dopo cinque minuti di partita, a causa di un colpo alla testa ricevuto - involontariamente - da Troost-Ekong su un contrasto aereo. L'ex Perugia e Fiorentina, tra le altre, ha provato a rimanere in campo, ma si è poi visto costretto ad alzare bandiera bianca. Al minuto 29 dentro dunque Stepinski al suo posto.

