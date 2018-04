Hellas Verona, Aarons in Inghilterra: a processo per rissa

Rolando Aarons non convocato perchè in Inghilterra per motivi personali? L'attaccante esterno del Verona - riporta tggialloblu.it - ha saltato la sfida col Genoa perché è stato chiamato in aula al Tribunale di Newcastle per affrontare un processo per rissa che l'ha visto coinvolto in un bar nell'ottobre 2016. Aarons, secondo la difesa, era intervenuto per difendere la zia da un gruppo di giovani che l'aveva molestata. Dopo il permesso concordato con la società, l'esterno offensivo dovrebbe tornare disponibile per la sfida con la Spal.