Hellas Verona, al via la nuova stagione: test fisici e da domani in ritiro

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

È iniziata la stagione sportiva 2019/20 dell'Hellas Verona, con l'appuntamento di questa mattina, martedì 9 luglio, per le visite mediche presso il ‘Centro di Medicina dello Sport Ospedale Sacro Cuore Don Calabria’, primo atto della preparazione alla prossima Serie A. Il programma proseguirà domani, mercoledì 10 luglio, presso il centro Isokinetic di Arbizzano, struttura partner del Club da oltre 10 anni, dove i giocatori sosterranno i test fisici, ultimo step prima della partenza per il ritiro. Infatti la squadra partirà nel pomeriggio da Peschiera alla volta di Primiero San Martino di Castrozza, per dare il via ufficiale a Primiero 2019. I gialloblù giungeranno in serata nella località trentina, accolti per il terzo anno consecutivo dall'Hotel Luis dove risiederanno durante tutto il periodo. La mattina dell'11 luglio, alle ore 10, è fissata la prima seduta d'allenamento al centro sportivo intercomunale di Mezzano, a cui seguirà un momento presso l'Hellas Village dedicato al saluto della squadra alla località e ai tifosi giunti in ritiro. Lo riporta il sito ufficiale degli scaligeri.