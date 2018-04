Hellas Verona, allenamento nel ritiro di Genova: defaticante per Tupta

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Seduta di allenamento per i gialloblù nel ritiro di Genova, presso il Centro Sportivo 'G. Mugnaini'. La squadra, guidata da mister Fabio Pecchia, ha cominciato con una fase di riscaldamento e torelli, passando successivamente ad una serie di esercitazioni tattiche. L'allenamento si è concluso con una partitella finale. Lubomir Tupta ha raggiunto i compagni in ritiro e ha svolto un lavoro defaticante, dopo essere sceso in campo ieri nella partita della Primavera contro il Napoli. Lo riporta il sito ufficiale dell'Hellas Verona.