Hellas Verona, Bocchetti ko: lesione al polpaccio, salta il Milan

Salvatore Bocchetti non farà parte della truppa gialloblù domani, per la sfida al Milan, di cui è recente ex. Di seguito la nota del club scaligero: "Hellas Verona FC comunica che - dopo le visite strumentali alle quali si è sottoposto il calciatore nelle ultime ore - Salvatore Bocchetti non sarà evidentemente disponibile per la partita di domenica sera contro il Milan, in quanto gli è stata diagnosticata una lesione di primo grado al capo prossimale esterno del gastrocnemio destro. I tempi di recupero non sono al momento quantificabili".