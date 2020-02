vedi letture

Hellas Verona-Cagliari, i convocati di Maran: Cigarini ristabilito, c'è anche Rog

Al termine della rifinitura di questa mattina il Cagliari si è trasferito da Coccaglio a Verona per continuare il ritiro in vista della gara di domani al "Bentegodi". Alla seduta ha preso parte anche Luca Cigarini, che ha smaltito l'attacco febbrile di ieri. In ritiro con la squadra pure Nahitan Nandez, squalificato per il match contro l'Hellas, e Paolo Faragò, che ha continuato le terapie. Questi i 22 convocati di mister Maran:

Portieri: Rafael, Cragno, Olsen.

Difensori: Mattiello, Cacciatore, Klavan, Pisacane, Lykogiannis, Ceppitelli, Pellegrini, Walukiewicz.

Centrocampisti: Nainggolan, Rog, Cigarini, Birsa, Oliva, Pereiro, Ionita.

Attaccanti: Paloschi, Joao Pedro, Ragatzu, Simeone.