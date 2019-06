Hellas Verona, concorrenza al Brescia per Giaccherini

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Oltre al Brescia, anche l'Hellas Verona si è messo sulle tracce di Emanuele Giaccherini, attaccante in uscita dal Chievo dopo la retrocessione. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport. Il giocatore ex Juventus è reduce da una stagione con 26 presenze in Serie A e 3 gol all'attivo.