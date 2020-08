Hellas Verona, doppia seduta di allenamento e partita a campo ridotto in Val Gardena

Settimo giorno di allenamento nel ritiro gialloblù di Santa Cristina in Val Gardena per la squadra di mister Juric, che ha svolto oggi, sabato 29 agosto, una doppia seduta di allenamento: al mattino sessione a gruppi in palestra con lavoro specifico sulla forza (arti superiori e inferiori), mentre al pomeriggio - sotto una pioggia battente - riscaldamento, esercitazioni sul possesso-palla, partita a campo ridotto e lavoro aerobico. Domani, domenica 30 agosto, è in programma una seduta di allenamento, al mattino.