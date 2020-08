Hellas Verona, doppia seduta per i gialloblù nel ritiro di Santa Cristina in Val Gardena

Sesto giorno di allenamento nel ritiro gialloblù di Santa Cristina in Val Gardena per la squadra di mister Juric, che ha svolto oggi, venerdì 28 agosto, una doppia seduta di allenamento: al mattino lavoro di forza in palestra, al pomeriggio riscaldamento con 'torelli', seguito da una serie di mini-partite della durata di 20 minuti ciascuna. Domani, sabato 29 agosto, è in programma una doppia seduta di allenamento (mattina e pomeriggio). Lo riporta il sito ufficiale dell'Hellas Verona.