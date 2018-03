Hellas Verona, Felicioli e Verde in gruppo. Differenziato per Heurtaux

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Allenamento per il Verona allo Sporting Center 'Il Paradiso' di Peschiera, in preparazione della trasferta di sabato contro l'Inter al Meazza. La squadra, agli ordini dell'allenatore Fabio Pecchia, ha cominciato la seduta con alcuni torelli per il riscaldamento iniziale, prima di passare alle esercitazioni tattiche sulla fase offensiva e difensiva. L'allenamento si è poi concluso con una serie di tiri in porta. Gian Filippo Felicioli e Daniele Verde si sono allenati con il gruppo, mentre Thomas Heurtaux ha proseguito nel lavoro differenziato. Domani è in programma una seduta mattutina (ore 11) a porte chiuse.