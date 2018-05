Hellas Verona, i convocati di Pecchia: out Kean, c'è Danzi

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Attraverso il sito ufficiale del club, il tecnico dell'Hellas Pecchia ha diramato la lista dei convocati per la sfida al Milan. Seduta di rifinitura per i gialloblù, alla vigilia della sfida: la squadra, presso lo Sporting Center 'Il Paradiso' di Peschiera, ha svolto una prima fase di riscaldamento, per poi passare al possesso palla e ad una serie di esercitazioni tattiche. La seduta si è conclusa con una partitella.

Portieri: Coppola, Nicolas, Silvestri.

Difensori: Boldor, Caracciolo, Felicioli, Ferrari, Heurtaux, Souprayen.

Centrocampisti: Bearzotti, Danzi, Calvano, Fossati, Romulo, Zuculini.

Attaccanti: Aarons, Cerci, Fares, Lee, Matos, Petkovic, Verde.