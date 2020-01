© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Ivan Juric ha diramato l’elenco dei convocati per SPAL-Hellas Verona, diciottesima giornata di Serie A, in programma domenica 5 gennaio (ore 15) allo stadio ‘P. Mazza’ di Ferrara. Non sono a disposizione lo squalificato Amrabat, insieme agli infortunati Bessa, Tupta, Salcedo, Empereur e Tutino.

1 Silvestri

3 Vitale

4 Veloso

5 Faraoni

7 Badu

8 Henderson

9 Stepinski

10 Di Carmine

11 Pazzini

13 Rrahmani

14 Verre

15 Bocchetti

20 Zaccagni

21 Gunter

22 Berardi

24 Kumbulla

25 Danzi

27 Dawidowicz

30 Wesley

32 Pessina

39 Udogie

88 Lazovic

96 Radunovic

98 Adjapong.