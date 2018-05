Hellas Verona, la B si avvicina: contro il Milan intanto torna Kean

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

L'Hellas Verona, 25 punti in classifica, è vicino alla matematica retrocessione in Serie B. Per cercare i tre punti e l'impresa contro il Milan, Fabio Pecchia potrebbe tornare ad affidarsi a Moise Kean: nove turni di assenza di fila, è vicinissimo al rientro dall'infortunio e potrebbe giocare dal 1' contro i rossoneri.