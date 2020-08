Hellas Verona, lo slovacco Tupta raggiunge il ritiro. Negli ultimi 6 mesi era al Wisla Cracovia

Si è unito quest'oggi al resto della squadra, Lubomir Tupta, arrivato in ritiro in Val Gardena per unirsi all'Hellas Verona. L'attaccante slovacco classe 1998 negli ultimi mesi ha giocato in prestito al Wisla Cracovia.