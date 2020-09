Hellas Verona, oggi doppia seduta a Santa Cristina. Domani il test-match col ND Gorica

Quindicesimo giorno di ritiro, quattordicesimo di allenamento, per l'Hellas Verona a Santa Cristina in Val Gardena. Oggi, sabato 5 settembre, i gialloblù hanno svolto una doppia seduta di allenamento: al mattino lavoro di scarico in piscina, eccezion fatta per i portieri e per gli infortunati, che hanno proseguito in palestra i rispettivi programmi di recupero. Al pomeriggio riscaldamento, esercitazioni tattiche e mini-partite a campo ridotto.

Domani, domenica 6 settembre, è in programma - a porte chiuse - la prima amichevole estiva dei gialloblù, con avversario l'ND Gorica allo stadio 'Quercia' di Rovereto e con calcio d'inizio fissato alle ore 17.30. Dopo il test-match di Rovereto, la squadra di mister Juric disputerà una seconda amichevole, segnatamente sabato 12 settembre a Villafranca (ore 17.30) contro la Cremonese, dodicesima classificata nello scorso campionato di serie B. Lo riporta il sito ufficiale degli scaligeri.