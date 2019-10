Hellas Verona, oltre mille tifosi scaligeri attesi stasera al Tardini

Fonte: Luca Chiarini

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Sono 1033 i biglietti venduti per il settore ospiti del Tardini dall'Hellas Verona, stasera impegnato nella trasferta di Parma: i supporter scaligeri, nonostante l'orario particolare e la sfida in mezzo alla settimana, non faranno certo mancare il proprio calore alla squadra di Juric. Si annuncia dunque uno scontro a distanza infuocato con la tifoseria ducale, ovviamente a base di cori e incitamenti.