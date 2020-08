Hellas Verona, ottavo allenamento in Val Gardena: seduta diversificata per i gialloblù

Nono giorno di ritiro, ottavo di allenamento, per i gialloblù a Santa Cristina in Val Gardena. Nella mattinata di oggi, domenica 30 agosto, seduta diversificata per gli effettivi a disposizione di mister Juric: lavoro defaticante in piscina (coperta) per il gruppo numericamente più consistente e seduta in palestra al centro “Mulin da Coi” per coloro i quali hanno raggiunto la squadra in ritiro negli ultimi giorni. Domani, lunedì 31 agosto, è in programma una doppia seduta di allenamento, al mattino e al pomeriggio.