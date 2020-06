Hellas Verona, partitella al Bentegodi sotto gli occhi del presidente Setti

Come una settimana fa, anche nel tardo pomeriggio di oggi - domenica 7 giugno - l’Hellas Verona è sceso in campo allo stadio Bentegodi, dove la formazione gialloblù - dopo il riscaldamento - ha disputato una partita di allenamento, nella quale sono stati impiegati tutti gli effettivi attualmente a disposizione di mister Juric, inclusi alcuni calciatori della Primavera aggregati alla Prima Squadra.

Il secondo test in famiglia, disputato sotto gli occhi del presidente Maurizio Setti, è stato utile per riprendere confidenza con tempi, distanze, misure e ritmi di gioco, in vista della ripresa del campionato di Serie A TIM, in programma per il Verona sabato 20 giugno, quando i gialloblù- con calcio d’inizio alle ore 21.45 - affronteranno il Cagliari al Bentegodi.

Domani la squadra osserverà un giorno di riposo. La ripresa degli allenamenti è prevista nel pomeriggio di martedì, 9 giugno, allo Sporting Center ‘Paradiso’ di Peschiera.