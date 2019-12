Hellas Verona, per Salcedo rientro previsto tra fine febbraio e inizio marzo

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Eddie Salcedo ieri è stato operato in artroscopia al ginocchio e dovrà restare lontano dai campi a lungo. La notizia positiva è che il legamento del calciatore non è rotto e che dunque i tempi saranno più brevi. Quella negativa è che comunque non tornerà prima di fine febbraio inizio marzo. A riportarlo è Il Corriere di Verona.