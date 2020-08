Hellas Verona, presentate le nuove maglie per la prossima stagione: le foto

Hellas Verona FC e Macron, Technical Sponsor del Club, presentano i kit home e away che i gialloblù indosseranno per la stagione 2020/21 in Serie A TIM, Coppa Italia e amichevoli, a partire dal ritiro di #ValGardena2020. I colori dei nuovi kit rappresentano una scelta di continuità con le ultime stagioni, mantenendosi fedeli alla storia dell’Hellas Verona. Tante però anche le novità, a partire dal nuovo logo che da questa stagione accompagna il Club in un processo di rebranding che mantiene centrale il tema della tradizione e del rispetto della storia della più antica squadra della città.

Tutti i capi della nuova collezione dell’Hellas Verona hanno una vestibilità Slim Fit, il tessuto principale è Softlock e la presenza di inserti in micromesh assicura una perfetta traspirabilità.

A caratterizzare le nuove maglie dell’Hellas Verona, così come tutti i capi tecnici, è la nuova icona del brand italiano: il Macron Hero. Il logo, che rappresenta la figura umana, si ispira alla punta della lancia che per definizione è dinamismo e rapidità. Il Macron Hero simboleggia in modo ancora più efficace la gioia alla fine della sfida. Il raggiungimento di un obiettivo. Fatica, passione e determinazione. La filosofia Macron: “Work hard. Play harder”.

Maglia Home - La nuova Home mantiene il blu Hellas Verona impreziosita da una grafica parziale geometrica con triangoli tono su tono sul fondo maglia davanti e dietro. Il collo è giallo, a polo, con bottoncini. Gialli anche i bordi manica e le fasce sui fianchi. Il backneck è personalizzato con il nuovo logo del club con la grafica che riprende quella della maglia e il claim #TIfiAMOHELLAS. Nel retrocollo è ricamata in giallo la scritta VERONA. Sul petto a destra il Macron Hero, in stampa siliconata, a sinistra, lato cuore il nuovo logo dell’Hellas Verona. Shorts blu con coulisse gialle e calzettoni blu con bordo superiore giallo completano il kit casalingo.

Maglia Away - La versione Away con collo a polo blu navy in maglieria è gialla con bande verticali a righe finissime tono su tono. Il blu navy torna intorno al colletto e sui bordi manica. Il backneck anche in questo caso riprende la grafica della maglia Home ed è personalizzato con logo del club e, nuovamente, il claim #TIfiAMOHELLAS. Nel retrocollo la scritta VERONA in blu navy e davanti sul petto, a destra il Macron Hero, a sinistra il logo del Club. Gli shorts e i calzettoni sono gialli e questi ultimi hanno, nel bordo superiore, una riga blu orizzontale.