© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Nella vigilia del match contro il Genoa, in programma domani allo stadio Bentegodi (ore 18) e valido per l’ultima giornata del girone d’andata della Serie A, seduta pomeridiana per la squadra di mister Juric, allo Sporting Center 'Paradiso' di Peschiera. Dopo una serie iniziale di esercizi di rapidità, i gialloblù hanno disputato una partita a tema a campo ridotto, per poi dedicarsi ad uno specifico lavoro tattico. L'allenamento si è conclusa con una mini-partita a campo intero. Lo riporta il sito ufficiale dell'Hellas Verona.