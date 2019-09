Hellas Verona, senza punti in casa della Juve da 31 anni

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Un tabù lungo 31 anni quello che priva l'Hellas Verona di punti utili per la classifica a Torino in casa della Juventus. Sul fronte delle vittoria l'unica che risulta sugli almanacchi è datata 1963 in Coppa Italia quando i veneti s'imposero nei quarti di finale con un gol firmato da Giorgio Maioli.