Hellas Verona, Setti dona 30mila euro alla raccolta fondi “AiutiAMO Verona”

A sostegno della sanità scaligera, Maurizio Setti, patron dell'Hellas Verona, ha deciso di contribuire personalmente alla raccolta fondi di “AiutiAMO Verona”, promossa dal Comune di Verona, dalla Fondazione Comunità Veronese e dal gruppo Athesis, con L’Arena, Telearena e RadioVerona, donando la somma di 30.000 euro. “Ho scelto di contribuire a questa raccolta fondi perché le risorse economiche convogliano giorno dopo giorno, ora dopo ora, nell’acquisto di ciò che negli ospedali veronesi è più urgente e scarseggia: dalle mascherine ai tamponi, dai guanti ai respiratori, sino a nuove, preziosissime postazioni di terapia intensiva. In questo modo aiutiamo il personale medico e sanitario che si trova ad affrontare una situazione drammatica e imprevista, supportando anche lo sforzo immane del Comune di Verona che in quest’emergenza si sta prodigando in ogni maniera per il bene della propria comunità e dei singoli cittadini. Esprimo anche sincera ammirazione per la sensibilità dimostrata dal gruppo Athesis, non solo nel divulgare e promuovere la raccolta fondi ma anche nell'essere parte attiva della stessa. Invito tutti a donare quanto possibile: in questo momento ogni contributo, piccolo o grande che sia, è di vitale importanza”.