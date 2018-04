Hellas Verona, si ferma Calvano: il comunicato del club scaligero

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Seduta di allenamento per l'Hellas Verona allo Sporting Center 'Il Paradiso' di Peschiera, in vista della sfida di domenica contro il Cagliari. La squadra, agli ordini di mister Fabio Pecchia, ha cominciato con il riscaldamento, passando successivamente ad una fase di lavoro sul possesso palla. In seguito il gruppo ha svolto una serie di esercitazioni tattiche, prima di concludere la seduta con una partitella.

Simon Laner e Mattia Valoti hanno svolto l'allenamento con i compagni. Lavoro differenziato per Deian Boldor e Thomas Heurtaux. Assente Ryder Matos.

Simone Calvano è stato sottoposto agli esami diagnostici che hanno evidenziato una lesione distrattiva di primo grado all'adduttore destro. I tempi di recupero saranno valutati in base all'evoluzione del quadro clinico.