Hellas Verona, sosta da sfruttare: c'è Bessa da recuperare

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Oggi è prevista la ripresa degli allenamenti dell'Hellas Verona, dopo due giorni di pausa, a Peschiera del Garda. Fabio Pecchia spera, in queste settimane di pausa, di recuperare chi non c’è stato in questo periodo e anche chi ha accusato un ritardo di condizione che ha inciso pesantemente sul suo rendimento. Sono due gli osservati speciali nel gruppo del Verona: Alex Ferrari e Daniel Bessa. Nella fase decisiva dello scorso campionato, culminato con la promozione in Serie A, sono stati entrambi fondamentali. Tutti e due, per adesso, sono mancati a questo Verona, sia pure per ragioni diverse. Di natura prettamente fisica, i guai di Ferrari. Di tipo prestazione, per Bessa. A riportarlo è il Corriere di Verona.