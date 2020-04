Hellas Verona, tapis roulant e bici: il menù degli allenamenti non cambi

I campi del centro sportivo di Peschiera del Garda resteranno deserti almeno fino al 3 maggio: per adesso, informa il Corriere di Verona, il programma rimarrà lo stesso che è stato adottato dai tesserati gialloblù da quando ha avuto inizio il lockdown. Si continua, quindi, con gli esercizi da svolgere a casa, secondo le tabelle fissate dal professor Paolo Barbero, preparatore atletico del Verona, uno dei più stretti collaboratori di Ivan Juric, cui è stato al fianco sia quando l’uomo di Spalato giocava nel Genoa che, di seguito, nei quattro distinti periodi in cui Juric ha guidato in panchina il Grifone. Sono soluzioni mirate, quelle indicate da Barbero, e che possono essere adottate dai singoli calciatori a seconda degli strumenti a disposizione. C’è chi si affida al tapis roulant, altri fanno ricorso alla bici. Chi vive in una casa con giardino può svolgere più attività all’esterno.