Hellas Verona, terapie per Calvano e Valoti

Fonte: hellasverona.it

Seduta di allenamento per i gialloblù allo Sporting Center 'Il Paradiso' di Peschiera, in vista della sfida contro la Juventus di sabato 19 maggio. La squadra, agli ordini dell'allenatore Fabio Pecchia, ha iniziato la seduta con il riscaldamento, passando successivamente ad una serie di esercitazioni sul possesso palla. Il gruppo ha terminato l'allenamento con una partitella. Domani è in programma una seduta a porte chiuse. Terapie per Simone Calvano e Mattia Valoti.