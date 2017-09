Hellas Verona, terapie per Cerci. Differenziato per Buchel e Romulo

Fonte: hellasverona.it

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Allenamento mattutino per i gialloblù presso lo Sporting Center 'Il Paradiso' di Peschiera. La squadra, agli ordini dell'allenatore Fabio Pecchia, ha svolto attivazione in palestra, esercizi di rapidità, esercitazione tattiche e partitella a campo ridotto. Felicioli inizia il programma di recupero. Terapie per Cerci. Differenziato in campo per Buchel, Romulo prosegue nel programma personalizzato.