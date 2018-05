Hellas Verona, Vukovic ha lavorato con la squadra. Ancora out Valoti

Fonte: hellasverona.it

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Seduta di allenamento per l'Hellas Verona allo Sporting Center 'Il Paradiso' di Peschiera. La squadra, agli ordini di mister Fabio Pecchia, ha iniziato la seduta con il riscaldamento, passando successivamente ad una fase di lavoro atletico. In seguito il gruppo ha svolto una serie di esercitazioni sul possesso palla per poi concludere l'allenamento con una partitella. Jagos Vukovic ha svolto la seduta con i compagni, mentre Mattia Valoti ha proseguito con le terapie. Domani è in programma una seduta a porte chiuse.