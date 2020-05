Hellas Verona, Zaccagni non trattiene la felicità: "Che bello tornare ad allenarsi in campo"

Il centrocampista dell'Hellas Verona Mattia Zaccagni sui propri canali social ha voluto esprimere tutta la felicità per essere tornato in campo ad allenarsi dopo quasi due mesi di isolamento in casa. “Che bello tornare ad allenarsi in campo”, ha scritto il calciatore gialloblù postando una sua foto sul prato verde del centro sportivo veronese.