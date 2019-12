Thierry Henry, ex stella dell'Arsenal, ha elogiato i rivali del Liverpool ai microfoni di Amazon Prime Video: "Quello che stanno facendo non è normale. I tifosi dovrebbero essere felici di ammirare una squadra come questa. Non sono un tifoso del Liverpool, come tutti sanno, ma mi piace vedere una squadra giocare in quel modo. Creano, combattono e in ogni caso vincono. Sono inarrestabili. Quello che stanno facendo in questo momento è spaventoso. Klopp e i suoi ragazzi hanno una missione e si fermeranno solo quando avranno la matematica certezza del titolo".